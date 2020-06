Einsiedeln - Thomas Hürlimann erzählt seine Kindheit und Jugend im Kloster

Die Jungen tragen Kutten und Sandalen

Denn im Internat herrscht klösterliche Strenge und Disziplin. Die Jungen tragen Kutten und Sandalen, dürfen das Internat nicht verlassen. Es ist kalt in den Räumen, sie schlafen in Gitterbetten, der immer gleiche Klosteralltag beginnt morgens um fünf. Doch in der Schule trifft er auch inspirierende, kluge Lehrer, wie Pater Daniel Meier, Stiftsorganist und Schüler von Paul Hindemith. Vater Hürlimann will, dass Thomas Klavierunterricht bei ihm bekommt.

Thomas Hürlimann

"Der hat mich dann auch genommen, seinem alten Freund zuliebe, hat dann aber sofort gemerkt: da ist Hopfen und Malz verloren. Und sagte dann zu mir: „Spielst du gern Klavier?“ „Nein, überhaupt nicht!“ „Aber du hast ein Rhythmusgefühl, hast du schon mal Gedichte gelesen?“ „Nein, also was man in der Schule so lernt...“ „Na, ich lese dir mal ein Gedicht von Gottfried Benn vor.“ Das war für mich natürlich ein vollkommen unbekannter Name. Dann hat er mir anhand dieses Benn-Gedichts gezeigt, was ein Gedicht ist, und gab mir dann einiges aus der Lyrik der Welt zu lesen. Statt Klavierunterricht hatte ich dann einen ganz exquisiten Literatur-Unterricht."

Über Dogmen, Regeln, Ansichten

Er leiht sich früh – gegen Geld oder Zigaretten – von älteren Schülern Welt-Literatur. Manchmal liest er aber auch bei Johannes Mario Simmel und Martin Walser einschlägige Szenen nach. Hürlimanns Erinnerungen an seine Zeit im Kloster sind ungemein unterhaltsam, bieten zudem anregende Gedanken über das Heranwachsen. Auch im Mikrokosmos des Kloster-Internats bildet sich ab, wie die Gesellschaft sich in den 60er Jahren verändert, wenn Schüler mit Lehrern diskutieren, über Dogmen, Regeln, Ansichten, oder darüber, warum aus der Lautsprecher-Anlage morgens immer die gleiche Musik von Vivaldi klingen muss.

"Thomas Merten aus Zürich brachte eine Platte von den Stones mit und ging zu dem Präfekten, der wie ein DJ morgens uns die Musik aufgelegt hat. Und er hat gesagt: Herr Präfekt, wir möchten nicht immer nur Vivaldi hören, ich habe hier eine andere Platte. Und er hatte diese Stones in eine Hülle von Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ gelegt. Und der Witz war, dass der Präfekt, das wussten wir inzwischen, selber die Musik gar nicht gehört hat, er hat die Platte nur aufgelegt und die war dann in den Schlafsälen zu hören. Ohne es zu merken legte er dann die Stones auf und plötzlich, frühmorgens um zehn nach fünf tönte dann I can't get no satisfaction."

Die Kunst, einfallsreich zu erzählen

Über zwei Stunden lang kann man Thomas Hürlimann mit dieser Produktion des supposé Verlags zuhören, dabei im Booklet Schwarz-Weiß Fotos betrachten: die Stiftsbibliothek, Waschräume, Schulzimmer. Thomas Hürlimann gelingt es, seine eigenen Erinnerungen mit Exkursen in die Zeitgeschichte, in die Philosophie, die Literatur zu verbinden. Sein Talent hat er schon im Kloster Einsiedeln entwickelt, wo er gegen Geld Aufsätze für andere Schüler verfasste. Die Kunst, einfallsreich zu erzählen, nutzte ihm auch, als ein Fernseher im Kloster aufgestellt wurde. Klassenweise wurden Sendungen angesehen, nur: Fernsehprogramme halten sich nicht an den Kloster-Rhythmus. Doch wer erzählen kann, braucht keine bewegten Bilder, genau das führt Hürlimann hier auf brillante Weise vor.

"Am Sonntagnachmittag, wir damals glaube ich in der dritten Klasse: Bonanza! Jetzt mussten wir aber in die Vesper und dann ins Salve, und wir haben immer nur etwa zwei Drittel von Bonanza gesehen, dann schaltete der Präfekt ab, und auch da kam mir meine Phantasie zu Hilfe. Ich musste ja meine Zigaretten erwerben, damals habe ich schon geraucht, das heißt ich brauchte Geld, und wie komme ich zu Zigaretten und Geld: indem ich sage: nach dem Salve erzähle ich den Schluss von Bonoza. Das hab ich dann immer erfunden, die Sendungen waren ja einfach gestrickt, das war nicht so kompliziert, aber das waren wahrscheinlich meine Anfänge als Erzähler."