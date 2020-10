Wolfram Eilenberger: Feuer der Freiheit.

Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten 1933-1943.

Klett-Cotta, Stuttgart 2020.

400 Seiten, 25 Euro.

Philosophisches Sachbuch und historische Erzählung

Freiheit im Totalitarismus – kann es das geben? Ja, sagen Hannah Arendt, Simone Weil, Ayn Rand und Simone de Beauvoir, zumindest im Denken. Doch die Frage, was es bedeutet, frei zu sein, und wie man das lebensbestimmende "Feuer der Freiheit" im Angesicht von Nationalsozialismus und Stalinismus erhalten kann, beantworten die vier sehr unterschiedlich.

Sie verbindet jedoch neben dem philosophischen Zweifel nicht zuletzt ihr Wille, das eigene Leben und Denken gegen alle Widerstände tätig zu ergreifen. Wolfram Eilenberger stellt in einer Mélange aus philosophischem Sachbuch und historischer Erzählung die geistige und biographische Entwicklung der vier Denkerinnen einander gegenüber.

Freiheitskonzepte von Arendt und Rand

Die jüdisch-deutsche Theoretikerin Hannah Arendt, deren Flucht aus Berlin sie über Paris und Marseille nach New York führt, erlebt am eigenen Leib die Vernichtung ihrer juristischen Existenz durch die Nationalsozialisten, deren Ziel sie als die "totale Verdinglichung" des Menschen beschreibt. Da die freie Selbstbestimmung eines jeden Volks für sie höchste Priorität hat, tritt sie zeitlebens für das Ideal einer nationalen Heimstatt der Juden ein; einer, die jedoch explizit nicht vom klassischen Nationalstaat geprägt sein sollte.

Wie das Buch deutlich macht, hat dieses Freiheitskonzept kaum Ähnlichkeit mit der radikalen Schaffenstheorie der russisch-amerikanischen Autorin Ayn Rand. Für sie, die vor der russischen Revolution nach Amerika flieht, ist Freiheit nur durch kreatives Schöpfen, absolute Autonomie und individuelle Entscheidungsfreiheit zu erreichen. Dies beinhaltet den Verzicht auf allen Altruismus, wie sie mit Hilfe ihres erschreckend heutigen Romanhelden Howard Roark zeigt.

"Roark bestreitet keineswegs die Existenz anderer Menschen, sondern lediglich deren Relevanz für die Ausrichtung und Gestaltung seines eigenen Lebens. Es ist nur folgerichtig, sich diese neue, vollends asoziale Heilsgestalt als durchweg freudigen und tatkräftigen Menschen vorzustellen."

Freiheit und Transzendenz bei Simone Weil

Mit einem Gegenentwurf reagiert die Pariser Philosophin und Lehrerin Simone Weil auf die erschreckenden, weltpolitischen Veränderungen. So geht die sogenannte "rote Simone", anfänglich charakterisiert als durchaus diesseitige, linke Gewerkschaftsaktivistin, und Frontkämpferin im spanischen Bürgerkrieg, mehr und mehr in religiöser Mystik auf. Ihr aufopferungsvolles Konzept von Freiheit, basierend auf einer vollkommenen Aufgabe des Selbst, des Willens und des Verstandes, führt sie faktisch in die Transzendenz. Tuberkulose, chronische Migräne und nicht zuletzt eine wahnhafte Askese bescheren ihr 1943 einen frühen Tod.