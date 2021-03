Howard Eiland, Michael W. Jennings: Walter Benjamin. Eine Biografie

Übersetzt von Irmgrad Müller und Ulrich Fries.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2020.

1021 Seiten, 58 Euro.

Erste Begegnungen mit Walter Benjamins Werken

Haben Sie schon einmal etwas von Walter Benjamin gelesen? Es mag Ihnen genauso gegangen sein wie mir. Als junge Studentin saß ich, ohne genau zu wissen, warum, in einem Seminar über die modernen Theorien der Sprache. Auf der Lektüreliste stand Benjamins 1916 geschriebener Aufsatz "Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen".

Der Aufsatz, der unsere Köpfe damals zum Rauchen brachte und der in diesem Seminar, vielleicht für wenige Sekunden eine Spur reinen Denkens aufblitzen ließ, vermischt theologische, politische, philosophische und linguistische Inhalte. Er ist extrem anspruchsvoll und birgt Möglichkeiten der Assoziation. Er ist aber auch voller Anspielungen auf Immanuel Kant oder Henri Bergson, und reich an Motiven der Jugendbewegung, der Walter Benjamin sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts verpflichtet hatte. Diese Referenzen blieben uns verborgen, wir mussten sie uns hart erarbeiten.

In den letzten Jahren haben zahlreiche Biografen das Leben Walter Benjamins mühsam aufgearbeitet. Einschlägig ist die monumentale Chronik des Franzosen Jean-Michel Palmier genauso wie die an Faksimiles reiche Biografie „Spinne im eigenen Netz“ von Momme Brodersen.

Man hätte also annehmen können, es sei alles über Benjamin gesagt. Zu Unrecht, wie die 1020 Seiten schwere Biografie der Literaturwissenschaftler Howard Eiland und Michael W. Jennings beweist. Denn gerade aus der Fülle, aus dem Nebeneinander von historischen Exkursen, der Auswertung der Korrespondenz und der Interpretation seiner Werke, entsteht das Bild eines kontinuierlich fortschreitenden Denkens, das man lange Zeit entweder auf seine theologischen oder seine marxistischen Gehalte festnageln wollte.

Anregende und prägende Freundschaften

Deutlich wird auch, dass Benjamin Lebensfreundschaften führte, die sein Denken mehr als alles andere geprägt haben. Da war zu Beginn des 20. Jahrhunderts Gustav Wyneken, ein später für sexuellen Missbrauch verurteilter Reformpädagoge. Da war der Publizist Siegfried Kracauer, mit dem Benjamin das Interesse für Populärkultur teilte, oder der Dichter Fritz Heinle, der sich im jungen Erwachsenenalter suizidierte; zu seinem Gedenken verfasste Benjamin einen Zyklus von über 50 Sonetten.

Besonders bedeutend, so klingt es bei Eiland und Jennings an, war Gershom Scholem, der Religionshistoriker, mit dem Benjamin eine über Jahrzehnte andauernde, zum Teil sehr harte Diskussion über das Judentum führte. Überhaupt sind die Briefe, von den Biografen sorgsam aufgearbeitet und eingeordnet, absolut aufschlussreich. Spürbar wird, dass Benjamin ein nahezu selbsttherapeutisches Verhältnis zu seinen schriftlichen Korrespondenzen hatte. Jeder finanzielle Engpass, der Ankauf besonderer antiquarischer Bücher, jede kleinste amouröse Begegnung wurde den Freunden postwendend berichtet.

Als "Beichtvater für die privateren Dinge" wie Benjamin selbst es beschrieb, fungierte häufig wiederum Scholem. Eine der Anekdoten, die die Biografie zu Recht enthält, erzählt, wie Benjamin es stets vermied, seine Freunde einander vorzustellen. Er hielt sie auf Abstand, suchte in jedem einen eigenen Ansprechpartner, einen exklusiven intellektuellen Gefährten.

Sorgfältige Aufarbeitung von Benjamins Leben

Auf der Flucht vor den Nazis nahm sich Walter Benjamin 1940 an der spanischen Grenze das Leben. Der Weg nach Spanien schien ihm verstellt, die Grenze war an dem Tag seiner geplanten Passage vorerst geschlossen worden. Er fürchtete an die Deutschen ausgeliefert, gar nach Deutschland überführt zu werden.

Seine bahnbrechende letzte Arbeit, die Thesen "Über den Begriff der Geschichte" hatte er da in dunkler Gewissheit schon dem Philosophen Georges Bataille übergeben, der sie in der Pariser Nationalbibliothek versteckt und somit gerettet hatte.

Den Biografen Jennings und Eiland ist mit viel Mühe und Sorgfalt in der Auswertung historischer Dokumente ein großer Wurf gelungen. Auf eine strengstens chronologische Weise verfolgen sie Benjamins Leben von Geburt an über die Studienjahre bis hin in das Schweizer und später das Pariser Exil. Benjamins frühe sprachphilosophischen und medientheoretischen Arbeiten erfahren dadurch eine historische Einordnung ebenso wie die Schriften zum Messianismus, zur Politik, zur Ästhetik und letztlich seine im Stil so wunderbar exzentrischen Literaturkritiken.

Kein ganz neues Licht, aber aufschlussreich und lebendig

Deutlich wird auch, dass Benjamins Themensetzung nicht ausschließlich von seinem Interesse, sondern häufig von strategischen Überlegungen bestimmt war. Besonders in den letzten Jahren kämpfte er hartnäckig um jede veröffentlichte Zeile, im Pariser Exil, das bestimmt war von "Intellektuelle[r] Heimatlosigkeit, finanzielle[r] Verzweiflung und soziale[r] Unsicherheit".

Es ist zu viel über Walter Benjamin geschrieben worden, als dass Eiland und Jennings Biografie ein ganz neues Licht auf ihn werfen würde. Doch ihre sensible historische Einordnung, frei von übergriffigen Interpretationen und tendenziösen Deutungen, ist so faktentreu wie aufschlussreich. Der wohl wichtigste Kritiker seiner Zeit gewinnt so lebendige Gestalt.