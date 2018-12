WDR 2 Buchtipp

Torben Kuhlmann: Edison

Von Denis Scheck

In "Lindbergh" erzählte Torben Kuhlmann die Geschichte der ersten Maus, die den Atlantik überquerte. In "Armstrong" die Geschichte der ersten Maus auf dem Mond. Nun wagt sich Deutschlands genialster Bilderbuchautor an die Maus, die die Glühbirne erfand.