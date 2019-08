Umberto Eco - Auf den Schultern von Riesen. Das Schöne, die Lüge und das Geheimnis.

Der Spannungsbogen zwischen Populärkultur und akademischer Anwendungsfähigkeit

Lange bevor er 1980 durch den "Namen der Rose" berühmt wurde, hatte Umberto Eco sich in der Wissenschaftswelt bereits einen Namen gemacht. Schon 1962 hatte er in "Das offene Kunstwerk" auf eine, der Postmoderne vorgreifende Weise die vielfältigen Deutungsmöglichkeiten von Literatur erörtert und seitdem in zahlreichen Essaysammlungen die Grenzen der Interpretation ausgelotet. Eine der hervorstechendsten Eigenschaften des lange Jahre an der Universität Bologna lehrenden Semiotikprofessors war es, den Spannungsbogen zwischen Populärkultur und akademischer Anwendungsfähigkeit zu halten. Der vorliegende Band versammelt Vorträge zu kultur- und medienwissenschaftlichen Themen der unterschiedlichsten Art. Der titelgebende Vortrag „Auf den Schultern von Riesen“ behandelt etwa das ambivalente Verhältnis zwischen Kulturtradition und Kulturbruch, zwischen Bewahrung und Zerstörung seit der Frühaufklärung bis zu den klassischen Avantgarden. Schon hier zeichnet sich Ecos Vortragsstil aus durch die geschickte Verknüpfung von Unerwartetem, indem er immer wieder die Grundmuster menschlichen Denkens in den unterschiedlichsten Epochen und auf den entlegensten Wissensgebieten auffindet. Eco interessierte sich stets auch für die Kehrseiten des vordergründig Offensichtlichen in der Geistesgeschichte. Neben der Schönheit beschäftigte ihn so die Ästhetik des Hässlichen. Zwei Vorträge sind diesen Themenkomplexen gewidmet. Dem Phänomen des Vollkommenen stellt er gerne das Unvollkommene gegenüber, in der Kunst und der Natur, vor allem auch der menschlichen Natur.

"Über die Unvollkommenheit ist schon viel gesagt worden, aber der Begriff läuft Gefahr, unvollkommen zu bleiben. Das menschliche Gehirn ist gewiss unvollkommen, vermag sich jedoch deshalb weiterzuentwickeln. Verglichen mit Gott ist der Mensch sicherlich unvollkommen. Aber Gott oder sonst die Natur haben es vielleicht so gewollt, um ihm seine fortwährende Kreativität zu sichern."

Das Problem von Wahrheit und Lüge

Umberto Eco

Alle Vorträge in diesem Band haben einen intellektuellen Fokus, der auch für den Laien gut zu erschließen ist. Beispielsweise erörtert Eco die Phänomenologie des Hasses am Beispiel des Antisemitismus. Die Konstruktion eines Feindbildes sei eine Methode, um sich selbst eine Identität zu schaffen, schreibt er. Und es geht einem hier die Zeitlosigkeit und zugleich die Aktualität der Argumentation unter die Haut. Immer wieder dreht sich die Betrachtung um "Bedeutung" und "Wertung" – und um das Verhältnis zwischen dem eigentlichen Wert einer Sache und demjenigen, der ihr beigemessen wird. Wissen ist nicht immer Macht und Nichtwissen bedeutet auch nicht stets Ohnmacht.

Wenn etwas nicht sichtbar wird, kann es der Bedeutungslosigkeit anheimfallen. Im zentralen Vortrag umkreist Eco auf einem Streifzug durch die europäische Kultur- und Geistesgeschichte, gleichermaßen zugänglich und amüsant, das Problem von Wahrheit und Lüge und führt dabei auch die großen Denker der frühen Neuzeit an, so wie Niccolò Machiavelli und Baltasar Gracián, die empfahlen,

"dass man eher den Fuchspelz als das Löwenfell tragen sollte, denn Lebensklugheit besteht darin, sich verstellen zu können und Schlauheit zählt mehr als Gewalt. Die Dinge gelten nämlich nicht für das, was sie sind, sondern für das, was sie scheinen. Tüchtig zu sein und es zu zeigen, bedeutet doppelt tüchtig zu sein, denn etwas, was man nicht sehen kann, ist so gut wie nicht vorhanden."