Dostojewskis übersehener Humor

"Diese peinliche Geschichte ereignete sich zu eben der Zeit, als die Wiedergeburt unseres lieben Vaterlandes mit schier ungezügelter Kraft und ungemein anrührend naivem Eifer gerade ihren Anfang nahm."

Bereits im ersten Satz der "peinlichen Geschichte" zeigt sich eine Eigenschaft Dostojewskis, die viel zu oft übersehen wird, aber gleichwohl charakteristisch für ihn ist: sein Humor. Man kennt ihn als psychologisch versierten Meister der finsteren Seelenabgründe, als metaphysischen Sinnsucher und Schwarzseher, aber als Autor burlesker Gesellschaftssatiren? Ja, auch das konnte er. Und der Schauspieler Friedhelm Ptok führt das in seiner Lesung virtuos vor.

"Oh ja, wir alle tönen von Humanität, aber wir sind unfähig zu Heroismus und Heldentaten. (…) Urteilen Sie selbst!"

Ein ungeladener Gast

Iwan Iljitsch Pralinski heißt der Mann, der sich da so selbstgefällig auf die Schulter klopft, bevor er sich aufmacht zu seiner grandiosen Heldentat.

Und die besteht ausgerechnet darin, dass er – der General und hohe Beamte im Zarenreich – uneingeladen auf der Hochzeitsfeier eines Untergebenen auftaucht.

"Wenn ich da also nach Mitternacht auf der Hochzeit meines Untergebenen erscheine, eines Registrators mit zehn Rubeln im Monat, dann bedeutet das eine Erschütterung, dann stellt das alles auf den Kopf, das wäre der letzte Tag von Pompeij, ein Donnerschlag wäre das. Dazu ringt sich niemand durch."

Als revolutionäre Tat gegen die strikten Regeln der Klassengesellschaft wertet General Pralinski seinen Überraschungsbesuch – und er glaubt den Bräutigam und sein Fest damit zu adeln.

"Ich werde aus dem letzten Tag von Pompeij für meinen Untergebenen den glücklichsten Tag seines Lebens machen."

Natürlich tritt genau das Gegenteil ein: Sobald General Iwan Iljitsch Pralinski auftaucht, gerät das ausgelassene Fest ins Stocken, die komplette Hochzeitsgesellschaft starrt den General völlig eingeschüchtert an. Und der Bräutigam bringt keinen vernünftigen Satz heraus, um den hohen – ungebetenen – Gast zu begrüßen.

"'Eu… Eure Ex… Exzellenz', stammelte Pseldonimow."

Zwischen Ein-Mann-Hörspiel und klassischem Vorlesen

Der Schauspieler und Synchronsprecher Friedhelm Ptok ist ein großartiger Vorleser, der das Rollenspiel beherrscht. Passagenweise macht er aus seiner Lesung ein Ein-Mann-Hörspiel – findet aber dann immer punktgenau in die klassische Vorleserrolle zurück.

"'Wie Du Dir sicher vorstellen kannst, mein Freund, bin ich rein zufällig hier vorbeigekommen.' Doch Pseldonimow konnte sich anscheinend überhaupt nichts vorstellen. Mit entsetzlicher Begriffsstutzigkeit stand er da, die Augen weit aufgerissen. 'Jedenfalls will ich ja jetzt nicht annehmen, dass Du mich jetzt fortjagst.'"

General Iwan Iljitsch war schon ziemlich angetrunken, als er auf der Hochzeitsfeier aufkreuzte. Nun kredenzt man ihm die einzige Flasche Sekt, die sich das Brautpaar leisten kann. Schnell hat er sie geleert, dann geht er über zum Schnaps, beginnt stammelnd patriotische Reden zu schwingen und die neue Liberalität zu preisen.

"Russland erlebt, und das ist meine felsenfeste Überzeugung, erlebt heute Hu..hu..humanität."

Im Kontext der russischen Geschichte

Genussvoll schildert Dostojewski, wie der General das Hochzeitsfest seines Untergebenen zusehends ins Fiasko steuert und sich selbst dabei gnadenlos blamiert.

Entstanden ist die Erzählung 1861, Russland befand sich an einem politischen Epochenumbruch. Zar Alexander II. hatte gerade die Leibeigenschaft abgeschafft. Doch unverhohlen lästert Dostojewski über die zaristische Reformpolitik und die Bigotterie der vermeintlich liberalen Geister.

In seiner "peinlichen Geschichte" lässt er einen Satiriker auftreten, dem er genau das in den Mund legt, was er in Wahrheit über den General und seinesgleichen denkt: