Buchtipp: Dominik Barta - Vom Land

Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Obwohl das Ende des Romans sich nach den ersten 30 Seiten schon erahnen lässt, war "Vom Land" von Dominik Barta eine lohnenswerte Lektüre. Der Autor ist selbst in der österreichischen Provinz geboren und weiß daher nur zu gut, wovon er hier erzählt. Das ist eine der großen Stärken des Romans.



Was außerdem sehr spannend ist, dass die Geschichte in der Gegenwart spielt, Zeitströme aufnimmt und dabei zeigt, wie trügerisch diese angebliche Idylle des Landlebens doch sein kann.



"Vom Land" ist auch ein Roman über Sprachlosigkeit. Theresa hat nicht gelernt über ihre Gefühle zu sprechen, Bedürfnisse zu äußern, was die Situation nur noch schwieriger werden lässt. Dominik Barta hat ein spannendes erstes Buch geschrieben und es wird bestimmt nicht sein letztes sein.

Für wen ist das Buch?

Für Leser, die Familiengeschichte mögen und Einblick in das Leben auf dem Land bekommen wollen.

Das Buch auf einem Blick:

Dominik Barta

Vom Land

176 Seiten

Verlag: Hanser

ISBN: 978-3-552-05987-0

Preis: 18 Euro