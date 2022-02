Eine Heldin sein

Die Heldin reist - gar nicht so selbstverständlich. Denn früher, Märchen inclusive, brachen nur die Helden, Männer also, auf in eine unbekannte Ferne.

"Und die Heldin? Sie ist gar keine Heldin, sondern die Frau des Helden, sie bleibt, wo sie ist und beschützt das Haus. Sie muss auch deshalb dableiben, damit jemand zuhause ist, wenn der Held zurückkehrt."

Doch nicht diese hier! Die macht sich mit siebzehn – damals, 1972, noch ziemlich wagemutig – zum ersten Mal alleine auf den Weg, ins weit entfernte Kalifornien. Will sich eine Welt erobern, die sie bisher nur aus Büchern und Filmen kannte. Ohne jede Angst.

"Meine Neugier auf neue Erfahrungen war so groß, dass ich dafür keine Zeit hatte, vielleicht fehlte mir auch einfach die Phantasie. Außerdem war ich in dem Glauben erzogen worden, Männern vollkommen gleichgestellt zu sein, was ich lange nicht im Geringsten anzweifelte."

Auf eine andere Welt einlassen

Seitdem ist Reisen ein Teil ihres Lebens. Nicht organisierte Touren, womöglich sogar all inclusive, oder berufliche, durch Gastvorträge oder Filmarbeiten vorbereitet, die zählen nicht.

Nein, ungesicherte Abenteuer, bei denen sie sich einlässt auf eine andere Welt, und das mit einer Geduld, die sie im normalen Leben nie aufbringen könnte. Eintauchen in das Fremde.

"Ich bin nicht mehr Akteurin, sondern Beobachterin. Ich brauche nicht mehr zu agieren, nur noch zu reagieren, oft noch nicht einmal das. Ich schaue nur noch, lausche, rieche, taste, staune. Das Reisen katapultiert mich in reine Gegenwart. Vielleicht reise ich deshalb so gerne."

Vielleicht aber auch, weil sie dort mit sich selbst konfrontiert wird, mit einem noch unbekannten Ich.

Konfrontationen mit der eigenen Entwicklung

Von ihren vielen Reisen hat Doris Dörrie drei ausgewählt, die sie ausführlicher vorstellt: Tokio, Marrakesch, San Francisco. Keine Texte für den Reiseführer, auch wenn sie mitreißende Flashlights auf die anderen Welten richtet, sondern Konfrontationen mit der eigenen Entwicklung, Etappen der Reife.

"Als ich das erste Mal in Japan war, hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Mit einem Mal konnte ich nichts mehr lesen, verstehen, nichts mehr sagen, ich erlebte ein Gefühl größter, nie zuvor gekannter Fremdheit, und gleichzeitig zwang es mich, in mir selbst zuhause zu sein."

Was man sich nicht zu denken erlaubt

Doris Dörrie, anfangs vor allem durch Filme wie "Mitten ins Herz", "Männer" oder "Ich und Er" bekannt geworden, hat sich längst auch einen Namen als Schriftstellerin gemacht.

Weniger durch ihre Romane als mit ihren autobiographisch geprägte Büchern und Erzählungen, durchtränkt von eigenen Erfahrungen, Nachdenklichkeiten und Gesprächen. Die können bis zum Kern vordringen, zum Widerspruch, zum Zorn, zu dem, was man sich oft nicht einmal zu denken erlaubt. Auch bei den Rückblicken auf die Vergangenheit, auf Männer, zum Teil heute "toxische Beziehung" genannte Liebes-Fehlgriffe.

"Es ist mir unerträglich, so lange Gewalt hingenommen zu haben. Ihr nicht viel früher entflohen zu sein. Aber ich hatte kein Wort für sie. Ich wollte sie nicht benennen, als das was sie war."

Mut machende Gebrauchsliteratur

Immer wieder Auseinandersetzungen mit dem Frausein, dem eigenen Körper, der in der Fremde neu wahrgenommen wird, werden muss und eben auch altert, unaufhörlich. "Bin ich schön" heißt einer ihrer bekanntesten Titel, ein anderer, lakonisch, "Nackt". Selbst wenn es dort vor allem um Beziehungskonflikte geht, spricht sie gerade die Leserinnen an, die sich mit eben diesen Problemen herumschlagen, mit den Männern, mit sich selbst.

Doris Dörrie schreibt zwar keine "hohe", dafür aber eine süffige, mehr noch: Mut machende Gebrauchsliteratur, eigenwillig und mit entschieden weiblichem Blick. Und so reist die Heldin: heiter, klug und ohne Angst – auch nicht vor bitteren Untertönen.