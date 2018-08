Mehr aus Pflichtgefühl, denn aus freiem Willen verabredet sich Isabel zum ersten Dinner mit Edward. Doch was sie dann erwartet ist mehr als nur ein kulinarisches Erlebnis. Edward, ein wahrer Gentleman der alten Schule, zelebriert nicht nur das Kochen, an diesem ersten Abend mit gegrilltem Sirloin-Steak mit Sauce bourguignonne, Frühkartoffeln und Schokoladen-Soufflé. Er hat auch jede Menge Überraschungen und gute Ratschläge parat. Und so entwickelt sich zwischen dem alten Herrn und der jungen Frau eine unerwartete Freundschaft, die Isabels Leben in mehr als nur einer Hinsicht verändern soll.

"Dinner mit Edward" basiert auf den wahren Erinnerungen der Journalistin Isabel Vincent. In 18 Menüs wird diese außergewöhnliche Freundschaft erzählt. Und danach werden auch Sie sich wünschen, einen Freund wie Edward zu haben.