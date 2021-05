Wenn die Diagnose Fernweh lautet und Fernsehen nicht mehr hilft, dann könnte es guttun, denen zuzuhören, die von ihren Abenteuern in fernen oder benachbarten Ländern berichten.

"Eine akustische Reise von Amsterdam bis Zürich."

Keine Landpartie also, es hat die Reporter und Reporterinnen in die Städte gezogen. London und Kopenhagen, Krakau und Wien, Tallinn und Hamburg. Insgesamt mehr als 25 europäische Orte, die den ganzen Reichtum des Kontinents darstellen. Insgesamt sechs Stunden Hörvergnügen, aber natürlich kann man das Ziel frei wählen und zum Beispiel die Tiefenentspannung im Hamam in Istanbul an den Anfang stellen.

"Dampf wabert durch das Gewölbe. Fahles Licht dringt durch die quadratischen Glassteine, die in die Kuppel eingelassen sind. Nur schemenhaft sind die Männer zu erkennen, die sich bloß mit einem Handtuch bekleidet, auf dem erwärmten Marmorpodest in der Mitte der Halle ausgestreckt haben. Gerade vor hohen religiösen Feiertagen ist unser Hamam voll bis zum frühen Morgen. Man will nicht nur sauber, sondern auch entspannt in die freien Tage gehen."

Zimtschnecken in Stockholm

Dieser Reiseführer hält sich nicht lange mit dem Allgemeinen auf, vielmehr sind Blick und Mikrofon auf ein spezielles Ziel gerichtet, und wir erfahren, was besonders typisch ist für die Menschen, die hier leben. In Stockholm zum Beispiel erfreut sich die Zimtschnecke großer Beliebtheit.

"Kanelbula…. Perfect! Hier stehe ich also vor einer schicken Bäckerei mitten in Stockholm. Ich versuche mich heute an original schwedischen Zimtschnecken. Mehl, Butter, Zucker, Zimt und ein bisschen Salz, das ist alles drin in den Kanelbula…"

Gutes Essen verbindet

Überhaupt das Kulinarische. Wo Menschen sich um einen Tisch herum versammeln, wo sie essen und trinken und miteinander reden, entsteht Vertrauen. Man spricht über die Lebensgewohnheiten und darüber, welche Zutaten es braucht für ein gutes Mahl. In Helsinki gibt es den Restaurant-Day, in Prag trifft man sich im Kaffeehaus. In Rom vereint ein gutes Essen muslimische, jüdische und katholische Gäste. Sie alle lieben eine gute Küche und sind stolz darauf, Römer zu sein.

"Ich liebe Stockfisch mit Zwiebeln und Tomaten. Das ist ein Gericht, das man hier in Rom in jüdischen Familien am Freitagabend oder am Samstag isst, weil es auch kalt schmeckt. In den letzten Jahren wurde diese Küche wiederentdeckt. Für manche ist sie sogar die echte, die ursprüngliche römische Küche, das hängst auch mit der langen Tradition der jüdischen Gemeinde in der ewigen Stadt zusammen."

Landessprachen und passende Musik

In Moskau führt der Weg ins berühmte Kaufhaus Gum, wo es Luxusgüter aller Art und 300 Teesorten gibt, in Hamburg ins Gewürze-Museum.

"Man hat zum Beispiel bei Mumien Wacholderbeeren gefunden, das denken wir uns doch gar nicht, dass unsere europäischen Wacholderbeeren für die alten Ägypter ein Gewürz waren. Bei Ramses II., die Mumie, hat man geröntgt und so und so viel schwarzen Pfeffer in seiner Nase gefunden."

Zwei Gestaltungselemente lösen einander ab: Die jeweilige Landessprache und die Musik, die zum Thema gehört. Während der unterhaltsamen und informativen Europa-Reise meldet sich manchmal die Sehnsucht, einmal wieder selber riechen, schmecken, hinsehen zu können. Aber während des Hörens springt die Phantasie zuverlässig an, und das Vergnügen an den atmosphärischen Stücken überwiegt.

Auf den Spuren Dostojewskis

Und wer weiß, ob wir in St Petersburg auf eigene Faust die Spur entdeckt hätten, die zu Dostojewski führt. Da ist es doch gut, auf sicheren Wegen hingeführt zu werden.