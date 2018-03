Das wissen wir nicht erst seit den Skandalen, die seit einigen Monaten die Traumfabrik erschüttern.

Deshalb hätte der erste Roman von Christof Weigold "Der Mann, der nicht mitspielt" zu keinem passenderen Zeitpunkt erscheinen können. Die Geschichte führt uns zurück in die Anfänge von Hollywood, in die große Zeit der Stummfilmstars in den 1920er Jahren.