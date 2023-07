"Der Anfang vom Ende" von Mark Aldanow

Am Anfang steht ein Alptraum:

"Schüsse, Blut, eine Verfolgungsjagd, Wald, Unterholz, die Hand umklammert einen Revolver … Er begriff nicht gleich, dass all das längst vorbei war."

War es das? Wislicenus hat seine Zweifel, selbst wenn er die nicht zugeben will, noch nicht. Er ist einer der hochrangigen Sowjets, die im Zug von Moskau nach Paris sitzen: Botschafter Kangarow-Moskowski samt Entourage, abgeordnet zu einer diplomatischen Sondermission; Tamarin, altgedienter Armeekommandeur; und eben auch Wislicenus, Revolutionär der ersten Stunde und Geheimdienstler, dem man noch mehr Morde zuschreibt als er tatsächlich begangen hat.

"Meer von Blut"

"Die herrschenden Klassen würden doch nie ihre Macht, ihr Geld (…) ohne erbitterten Widerstand hergeben. Ihr Widerstand konnte nur durch Terror gebrochen werden. Ohne das 'Meer von Blut' hätten wir uns kein halbes Jahr an der Macht gehalten."

1930 geht die Welt aus den Fugen

Doch das kosmopolitische Paris, die bürgerliche Kultur, die Menschen, auf die sie dort treffen, lassen alle ideologischen Gewissheiten endgültig zerbrechen. Denn Mitte der 1930er Jahre geht die Welt aus den Fugen, überall. In Moskau beginnen die Stalinschen Säuberungen – die Reisenden ahnen, dass es trotz aller revolutionären Verdienste auch sie treffen könnte. In Deutschland verbreiten die Nazis ihren Terror noch effizienter als die Bolschewiki:

"Die gesunden, energiegeladenen jungen Gesichter, alle mit dem gleichen, fröhlichen, selbstgefälligen und stumpfen Ausdruck, riefen eine Welle von Abscheu und Hass in ihm hervor, (…). ‚Man müsste diese verblendeten jungen Männer durch Propaganda dazu bringen, ins kommunistische Lager zu wechseln,‘ dachte er. Der Kürze halber wünschte er ihnen einfach den Tod."

Aber auch die westlichen Gesprächspartner sind hinter aller zivilisatorischen Geschmeidigkeit geschüttelt von Lebens- und Verlustängsten. Der Schriftsteller Vermandois kann nur mühsam seine Aura von Ruhm und Erfolg aufrechterhalten, eine Lesetour, organisiert durch eine pompös selbstsichere Aristokratin, gerät zum Desaster. Sein junger Sekretär gefällt sich als Anarchist – der sinnlose Mord an einem Bankier, der ihn berühmt machen soll, endet in einer blutigen Groteske. Der Militärexperte Tamarin, zum Lagebericht nach Spanien geschickt, erlebt ein Land, das gerade im Bürgerkriegschaos versinkt.

"Menschen desselben Blutes, derselben Sprache, desselben Glaubens schlachten sich gegenseitig ab – im Namen von Ideen, die neun Zehntel von ihnen überhaupt nicht interessieren. Und dann mischen sich auch noch unsere Leute ein."

Aldanows Roman durfte in der Sowjetunion nie erscheinen

Kein Wunder, dass Mark Aldanows Roman nie in der Sowjetunion erscheinen durfte. "Der Anfang vom Ende" wurde zuerst auf Englisch 1943 in den USA veröffentlicht und der Autor mehrmals für den Nobelpreis nominiert; die russische Leserschaft lernte ihn erst nach 1989 kennen. Jetzt ist er auch auf Deutsch erschienen, von Andreas Weihe glänzend übersetzt und mehr als eine Entdeckung – eine Wucht. Einfach bewundernswert die Souveränität, mit der Aldanow die verschiedenen Handlungsstränge verwebt, wie er aus wechselnder Binnensicht seine Protagonisten versuchen lässt, sich verwirrt und verzweifelt, klaräugig und resigniert in einer Welt zu positionieren, die unaufhaltsam zerfällt.

"Unser noch relativ junges zwanzigstes Jahrhundert wird wahrscheinlich das schlimmste Jahrhundert aller Zeiten. Dieses junge Geschöpf hat bereits die glänzendsten Erwartungen erfüllt."

Parallelen zur Gegenwart?

Nicht nur durch seinen Titel bietet "Der Anfang vom Ende" sich natürlich an, Parallelen zur Gegenwart zu ziehen, wie es der russische Autor Sergej Lebedew in seinem Vorwort tut: auch heute keine Sicherheit, nirgends. Doch Mark Aldanow analysiert einfach nur das Hier und Jetzt seiner Zeit, ironisch und facettenreich, ungeheuer gebildet und voll eher spöttischer Melancholie. Und falls es so etwas wie ein moralisches Fazit geben sollte, legt er es seinem Schriftstellerkollegen Vermandois in den Mund: