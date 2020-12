"Die Fernsehbilder fingen an zu wackeln. Das waren keine normalen verzerrten Bilder, das hatte Tiefe, bildete abstrakte Muster, die sich zu einem rhythmischen Pulsieren auflösten, es sah aus, als würden eine Reihe elementarer Einheiten erst nach vorn drängen und sich dann wieder zurückziehen. Vierecke, Dreiecke, Quadrate. Sie guckten und horchten. Aber da war nichts zum Horchen. Max hob die Fernbedienung vom Boden auf und drückte mehrfach auf den Lautstärke-Knopf, aber es gab keinen Ton. Dann wurde der Bildschirm schwarz."

Nicht nur dieser eine, sondern alle. Weltweit sind Strom und Internet ausgefallen. Don DeLillo ist Fachmann im Aufspüren dunkler Schwingungen im Gewebe unserer hochtechnisierten Gesellschaft. Seine literarischen Messungen zeigen dabei einen beunruhigenden Grad von allgemeiner Angst, Zerstörungswut und Paranoia, und wie kein anderer Schriftsteller fixiert er zugleich, was uns bis in die letzten Winkel des Bewusstseins prägt: Werbebotschaften, elektronische Bilderfluten, digitale Datenströme, die uns ständig durchdringen. Was, wenn die virtuelle Welt, die uns längst zur zweiten Natur geworden ist, plötzlich verschwindet?

Ein Kommentar zur Situation der Gegegwart

Zunächst herrscht im Apartment die Verwunderung, ein leises Aufatmen ist in der Stille hörbar, so als wäre man endlich erlöst vom Dauerrauschen der Technik. Auf den Straßen New Yorks wandeln Bewohner durch die Dunkelheit.

"Frauen und Männer, eine zufällige Ansammlung Jugendlicher, die einander durch die Massenschlaflosigkeit dieser unvorstellbaren Zeit geleiten. Und ist es nicht seltsam, dass gewisse Einzelpersonen den Shutdown, den Burn-out anscheinend akzeptieren? Haben sie sich immer danach gesehnt, subkutan, subatomar? Ein paar Menschen, immer ein paar, eine winzige Zahl unter den menschlichen Bewohnern des Planeten Erde, des dritten Planeten unseres Sonnensystems, im Reich des sterblichen Daseins."

Don DeLillo hat diesen Roman nach eigenem Bekunden vor Ausbruch der Corona-Pandemie begonnen, und natürlich wurde ihm attestiert, einmal mehr den richtigen Riecher gehabt zu haben. Shutdown, Zusammenbruch des Alltags – "Die Stille" lässt sich auch als Kommentar aktuellster Gegenwart lesen.

Corona taucht im deutschen Text gegen Ende der Geschichte sogar auf, kurioserweise, denn in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" sagte DeLillo, er habe das Wort im letzten Augenblick gestrichen, um einen direkten Bezug zur weltweiten Viruskrise zu vermeiden. Den Verlag Kiepenheuer & Witsch hat diese finale Streichung wohl nicht mehr erreicht. Schlimm ist das nicht, weil der Roman ja ein ganz eigenes Krisenmuster entwirft.

Statt Nähe droht der soziale Zerfall

Anders als in der realen Pandemie müssen sich die Menschen hier nicht isolieren. Zur Dreiergruppe im New Yorker Apartment stößt noch ein Pärchen hinzu. Im Zustand des elektronisch-digitalen Totalausfalls sind sie einander nahe. Scheinbar.

"Die fünf Personen setzten sich und aßen. Waren sie einander ein Rätsel, wie eng sie auch immer miteinander zu tun hatten, jede Person so selbstverständlich abgekapselt, dass sich er oder sie einer endgültigen Festlegung, einer festen Einschätzung durch die anderen Anwesenden entzog."

Mag die von DeLillo entworfene New Yorker Straßenszene noch ein schwaches Gefühl von Zusammengehörigkeit beschwören, so droht im Apartment der soziale Zerfall.

"'Wir werden zombifiziert', sagt Max. 'Wir werden verspatzenhirnt.' Er geht auf die Wohnungstür zu, spricht über die Schulter zu ihnen. 'Ich bin mit all dem durch. Sonntag, oder ist es Montag? Der soundsovielte Februar. Das ist mein Verfallsdatum.' Keiner weiß, was er damit meint."

Was intellektuell nicht zu begreifen ist führt zu Ratlosigkeit

Das Ausbleiben von Fernsehbildern und Smartphone-Infos bringt nicht die eingangs zaghaft empfundene Beruhigung, denn die Stille nach dem Dauerrauschen ist unheimlich. Die verunsicherten Fünf versuchen, sich ihren je eigenen Reim auf die neue Lage zu machen.

"Ist es in so einer Zeit natürlich, in philosophischen Begriffen zu denken und zu reden wie einige von uns? Oder sollten wir praktisch sein? Essen, Obdach, Freunde, Toilette abziehen, falls es geht? Uns um die einfachsten körperlichen Dinge kümmern. Berühren, Fühlen, Beißen, Kauen. Der Körper hat seinen eigenen Sinn."

Ist man jetzt also zurückgeworfen auf elementare biologische Funktionen? Intellektuell ist die unerwartete Situation offenbar nicht zu erfassen. Planlos zusammengestotterte Begriffe sammeln sich zu Wortmüllhaufen.

"Kryptowährungen, Mikroplastik. Gefahren auf jeder Ebene. Essen, trinken, investieren. Atmen, inhalieren, Sauerstoff in die Lungen saugen. Gehen, laufen, stehen. Und jetzt auch im reinsten Schnee aus der alpinen Wildnis, der arktischen Einöde."

Wie einsame Schauspieler auf einer schwach beleuchteten Bühne treten die Romanfiguren auf, wie überhaupt große Teile der kurzen Geschichte etwas Theaterhaftes haben. DeLillo produziert so ein Gefühl exquisiter Einsamkeit, eine ausgesprochen suggestive Atmosphäre, die freilich durch die bis zum Unsinn gesteigerten Monologe dann doch allzu beliebig wirkt. Am Ende herrscht Ratlosigkeit, bei den Opfern der Stille und beim Leser auch.