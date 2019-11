Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

Der Autor David Wagner erzählt hier eine sehr persönliche Geschichte, denn auch sein Vater ist an Demenz erkrankt und so ist davon auszugehen, dass er persönliche Erlebnisse in den Roman hat miteinfließen lassen.

Beeindruckend an diesem Buch ist, dass es eine sehr berührende Geschichte ist, die aber nicht rührselig rüberkommt. Als Leser braucht man hier keine Angst vor Tränen zu haben. Es ist kein Buch, das beschreibt oder kommentiert, sondern dieses Buch lebt von den Dialogen zwischen Vater und Sohn.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Die beiden finden nach einer langen Zeit der Distanz wieder zueinander und es entsteht eine neue Verbindung zwischen ihnen. "Der vergessliche Riese" ist damit nicht nur ein Roman übers Vergessen, sondern auch darüber, wie man als Angehöriger mit dieser Krankheit und den Betroffenen umgehen kann.

Für wen ist das Buch?

Es ist ein Buch für alle, die Geschichten fürs Herz mögen und am wahren Leben interessiert sind.

Das Buch auf einem Blick:

David Wagner

Der vergessliche Riese

272 Seiten

Rowohlt Verlag

ISBN: 978-3498073855

22 Euro