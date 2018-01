Venedig im 16. Jahrhundert. Eine kluge Frau wird von ihrem Ehemann unterdrückt. Er verpulvert das Geld, demütigt sie, schleift sie mit sich ins Spielhaus. Und Thene versteht genau, was dort passiert. Sie studiert das Spiel und die Spieler, löst sich von ihm, spielt und gewinnt. Und schließlich wird sie in die geheimnisvollen oberen Gemächer eingelassen. Dort geht es nicht mehr um Geld, sondern um die Besetzung hoher politischer Posten in Venedig. Das Spielbrett ist die Welt, echte Menschen die Figuren. Figuren, die auch geopfert werden können, wenn es für den Sieg wichtig ist.

Hinter dem Namen "Claire North" verbirgt sich die britische Autorin Catherine Webb. Sie hat mit "Die vielen Leben des Harry August" schon einen Bestseller geschrieben. Hier vereint sie drei Novellen, drei spannende Geschichten aus verschiedenen Jahrhunderten. Die zweite ist eine Jagd durch Thailand zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die dritte eine gewaltige Schlacht um die Macht im Spielhaus, die in der Gegenwart stattfindet. Manche Figuren tauchen in allen drei Geschichten auf. Die Spieler sind magische Wesen, die Unsterblichkeit erlangen können. Dennoch ist das Buch keine abgedrehte Fantasy, sondern spielt in klaren, nachvollziehbaren Situationen.

Claire North hat für jede Novelle einen eigenen Sprachstil gefunden. Die Venedig-Geschichte schreibt sie etwas altertümelnd, verspielt mit ein paar ungewöhnlichen Wendungen. Je näher sie der Gegenwart kommt, umso schneller und konkreter wird sie. "Das Spielhaus" ist ein sehr originelles Buch, eine Mischung aus Abenteuer, Märchen und ein bisschen Philosophie. Mal rasant, dann wieder etwas beschaulicher, doch immer sehr unterhaltend.