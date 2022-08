"Das Leben ist kein Abgrund" von Jean Stafford

Jean Staffords eigene Form zu Schreiben

The Partisan Review oder der New Yorker – das waren in den 1940er und 50er Jahren stilprägende Zeitschriften. Viele Autorinnen und Autoren haben dort ihre ersten Schritte gemacht, bekamen Raum und Freiheit, sich auszuprobieren und Schreibweisen weiterzuentwickeln. Jean Stafford hatte 1947 mit 32 Jahren ihren zweiten Roman "Die Berglöwin" veröffentlicht und in den literarischen Zirkeln der Zeit Anerkennung gefunden. Während ihr das private Leben zunehmend entglitt – die erste Ehe mit dem Dichter Robert Lowell stand kurz vor dem Aus, ihr Alkoholkonsum nahm überhand, und die finanziellen Verhältnisse waren prekär –, öffneten sich ihr als Schriftstellerin Türen. Die Erzählung, in der sie sehr viel prägnanter und präziser immer wieder neue Situationen erkunden und psychologisch extreme Figuren auftreten lassen konnte, wurde zu der ihr eigenen Form. Vor allem im New Yorker erschienen ihre Texte, die später in Sammlungen eingingen und ihr unter anderem den Pulitzer Preis bescherten. Nun lassen sich elf ihrer Geschichten in der Übersetzung von Adelheid und Jürgen Dormagen entdecken.

Und sie sind wirklich eine Entdeckung: "Das Leben ist kein Abgrund" lautet der eher euphemistische Titel der Zusammenstellung, denn in Abgründe blicken ihre Figuren immer wieder."

"Ihre beharrliche Ruhe und ihre Abneigung zu sprechen, wobei eins vom anderen herzurühren schien, ähnelten, so die Meinung der Krankenschwestern, einem Koma im Endstadium. Und sie bemerkten mit mitleidiger Entrüstung, dass sie bei dem bisschen Interesse, das sie am Leben hatte, genauso gut tot sein könnte."

Ungeheure Beobachtungsgabe für innere Vorgänge

"Die innere Burg" erzählt von einer jungen Frau, die nach einem Autounfall, entstellt und seelisch ermüdet, Wochen im Krankenhaus zubringen muss. Pansy, so ihr Name, baut eine Mauer um sich herum; sie freut sich diebisch, dass sie das Personal in die Irre führt und sich einen Ort schafft, in den niemand vorzudringen vermag. Sie zieht sich in ihr Gehirn zurück, und doch nimmt sie mit äußerster Schärfe und kühler Genauigkeit die Außenwelt wahr, den Operationssaal, die Dinge, die mit ihr geschehen. Jean Stafford verfügt über eine ungeheure Beobachtungsgabe für innere Vorgänge, dazu mitunter über einen ironischen Ton, der die Lächerlichkeit mancher Situationen aufbricht.