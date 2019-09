Warum sollten Sie dieses Buch lesen?

"Otto" ist ein herzerwärmender Roman, der den Leser zum Weinen aber vor allem auch zum Lachen bringen kann - und gerade darin liegt die große Besonderheit dieses Buches. Die Lebensgeschichte Ottos ist eine sehr bewegende, die die Autorin Dana von Suffrin jedoch mit viel jüdischem Witz erzählt.

Der Leser wird hier also an Stellen zum Lachen gebracht, in denen eigentlich eine große Dramatik steckt. Das zu schaffen, spricht schon sehr für das erzählerische Talent der Autorin Dana von Suffrin - vor allem, weil die Dramatik trotz des Lachens hängenbleibt und nachwirkend berührt und bewegt.

Die Autorin Dana von Suffrin hat in diesen beeindruckenden Roman Teile ihrer eigenen Familiengeschichte einfließen lassen.

Für wen ist das Buch?

Für Leser, die sich für die deutsche Geschichte interessieren und bewegende und witzige Familiengeschichten mögen.

Das Buch auf einem Blick:

Dana von Suffrin

Otto

240 Seiten

Verlag: Kiepenheuer und Witsch

ISBN: 978-3462052572

20 Euro