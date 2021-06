Parker Pyne auf Reisen

"Detektiv des Herzens" - so nennt sich der ruhige, korpulente und einfühlsame Parker Pyne selbst, der in der Times inseriert und unglücklichen Menschen seine Hilfe anbietet. Die sechs Fälle auf diesem Hörbuch begleiten den Detektiv auf seiner wochenlangen Reise nach Konstantinopel, Damaskus, Bagdad, auf dem Nil und durch den Orient.

Kurz nach der Abfahrt in Paris lernt er die junge, schöne Amerikanerin Elsie Geoffrey kennen. Die will ihren Mann Edward besuchen, der sich geschäftlich in Istanbul aufhält. Erst seit einigen Monaten sind sie verheiratet. Glücklich wirkt sie auf Parker Pyne allerdings nicht....

"'Es war ungefähr eine Woche nach Edwards Abreise. Ich schrieb in seinem Arbeitszimmer einen Brief, und da fiel mir auf, dass das Löschpapier ganz neu und sauber war bis auf ein paar erkennbare Zeilen. Ich hatte gerade eine Detektivgeschichte gelesen, in der es um einen Hinweis auf dem Löschpapier ging. Und deshalb habe ich es – nur aus Spaß – vor den Spiegel gehalten. Es war ganz einfach zu entziffern. Zuerst stand da: Meine Frau: dann 'Simplon Express', und darunter 'Kurz vor Venedig wäre die beste Gelegenheit'. 'Seltsam', sagte Mr. Parker Pyne.“

Noch seltsamer, dass kurz vor Venedig ein Feuer im Zug ausbricht, das ihn und Elsie aus ihren Abteilen treibt. Bei der Rückkehr ist – natürlich – ihr Schmuck verschwunden. Doch hinter der ganzen Geschichte steckt mehr als nur ein Schmuckraub.

Wechselnde Reise-Gesellschaften mit plastischen Figuren

Detektiv Pyne gerät im Orient in wechselnde Reise-Gesellschaften. Christie bestückt sie mit plastisch geschilderten Figuren. In der Geschichte "Das Tor nach Bagdad" geht es in einem Bus mit zwölf Leuten durch die Wüste. In der Nacht bleibt der Wagen stecken, alle steigen aus, nur nicht der etwas einfältige Captain Smedhurst. Denn der hat einen tödlichen Schlag auf den Kopf bekommen.

"'Nur jemand', sagte General Poli, 'der direkt hinter ihm saß, hätte es tun können. Er hätte den richtigen Moment abwarten können, und nicht einmal aufstehen müssen'. 'Wer saß hinter Captain Smedhurst?' fragte der Arzt 'Hensley, Sir'. Dann erhob sich Mr. Parker Pynes Stimme mit ruhiger Bestimmtheit. 'Ich denke, dass Fliegerhauptmann Williamson uns etwas zu sagen hat...'"

Großer Hörgenuss dank Stephan Benson

Es macht Spaß, Stephan Benson zuzuhören, der in die Rollen schlüpft, ihnen eigene sprachliche Charakteristika und Färbungen verleiht. Etwa der Engländerin Lady Michelle Devore in dem Fall "Das Haus in Shiraz". Angeblich ist sie verrückt, lebt allein in einem Haus wie aus 1001 Nacht, seit ihre Gesellschaftsdame aus dem ersten Stock stürzte.

"'Ich nehme an, sie glauben, sich aus der Welt zurückzieht, der lebt, wie ich es tue, von meinen Landsleuten, meiner Heimat abgeschnitten, das nur macht, weil er unglücklich ist? Ich liebe dieses Abgeschiedensein. Ich nehme an, Ihnen muss ich'“ – sie zögerte einen Moment: 'Verrückt erscheinen?' 'Sie sind nicht verrückt', sagte Mr. Parker Pyne. Sie sah ihn neugierig an.

Eine vergnügliche orientalische Urlaubs-Krimi-Welt

Eine der Parker-Pyne-Geschichten entwickelte Agatha Christie später zu dem berühmten Roman "Tod auf dem Nil" weiter. Man merkt den detaillierten Schilderungen an, wie gut sie die Schauplätze kannte: Die Schriftstellerin war in zweiter Ehe mit einem Archäologen verheiratet, reiste durch den Irak und Syrien.

Stephan Benson interpretiert mit viel Spaß an den Charakteren und Verwicklungen diese sechs Kriminalfälle. Er nimmt sie und sich selbst nicht zu ernst, füllt aber die Figuren und Schauplätze mit Leben, und nimmt uns drei Stunden lang mit in eine vergnügliche orientalische Urlaubs-Krimi-Welt. Da stellt sich schon ein wenig Fernweh ein.