Worum geht es?

Reisen und essen - beides macht der Journalist Christian Seiler gerne und deshalb wundert es auch nicht, dass er einen kulinarischen Reisebericht geschrieben hat. Christian Seiler ist dafür um die Welt gereist und hat geschaut, was Menschen essen und wie sie es zubereiten.

Insgesamt war Christian Seiler an 54 Orten. Er war beispielsweise in Adelaide, Tokio, Marrakesch, New York, Kopenhagen, Lissabon und auch in Zürich. Mal hat er in noblen Sternerestaurants gegessen, mal in kleinen Cafés, an Markständen oder an Feuerstellen.

Es gab kleine Köstlichkeiten und auch weniger Leckeres - alles zu finden in diesem Buch.