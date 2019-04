WDR 2 Literaturkritiker Scheck

Johannes Hosea Stärkle sitzt im Gefängnis. Jahrelang hat der gewiefte Trickbetrüger die Einsamkeit und Leichtgläubigkeit seines Opfer ausgenutzt, ehe er mit seiner Masche aufflog.



Im Gefängnis lernt er ein durch und durch korruptes System kennen, bis ihm ein Gefängnispfarrer die Chance gibt, sein Leben aufzuschreiben.



Entstanden ist so die atemberaubende Lebensbeichte eines Stotterers, der von seinen bibelfrommen Eltern wie von seinen erbarmungslosen Mitschülern brutal drangsaliert wird – bis er sich mit den Mitteln der Sprache zu wehren beginnt.

Ein vielseitiger, begnadeter Erzähler

Charles Lewinsky hatte bereits mit seinem Roman "Melnitz" einen Weltbestseller. Und für Denis Scheck ist der Schweizer Autor die ungewöhnlichste Figur im deutschsprachigen Literaturbetrieb: "Nicht nur war er Unterhaltungschef beim Schweizer Fernsehen, nein! Der Mann hat auch 700 Volksmusikschlager getextet. Und den Grandprix der Volksmusik gewonnen!" Außerdem habe er im TV für alles geschrieben, "was nicht bei drei auf den Bäumen war", Stichwort: Traumschiff und Co.

"Normalerweise fasse ich so was nicht mit der Beißzange an", so Scheck. Aber Lewinsky könne schreiben wie ein Begnadeter.

"Der Stotterer ist ein Buch darüber, wie man mit Sprache manipulieren kann", erklärt Scheck. Der Roman ist flüssig, mitreißend, spannend und nicht zuletzt witzig, so das Résumé unseres Kritikers.

Charles Lewinsky

Der Stotterer

Verlag: Diogenes

ISBN: 3257070675

Preis: 24,00 Euro

Stand: 28.04.2019, 00:00