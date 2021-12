Lexikalisch und persönlich

Was mögen Tiere von uns denken? Falls wir es jemals erfahren sollten, müssten wir Menschen beschämt von dieser Erde verschwinden – meint Andrea Camilleri in einem kurzen Vorwort und widmet sich dann zunächst ausführlich den Hasen:

"Hasen sind wunderschöne Tiere. Lange Ohren, große Augen, graues Fell, das ins Bräunliche spielt, kurzer Schwanz, und sie sind nicht nur sehr schnell, sondern dank ihrer langen Hinterläufe auch außergewöhnlich gute Springer."

Nüchtern, fast lexikalisch, beginnt Camilleri. Doch er ist kein Sachbuch-Autor, und so folgt nur wenige Zeilen später eine erste persönliche Erinnerung:

"An diesem Morgen waren wir zu dritt, mein Vater, sein Freund, auch er ein Jäger, und ich gingen auf Lerchenjagd."

Ein begabter Schauspieler

Doch anstatt einer Lerche erspäht der Vater einen Hasen, zielt und drückt ab. Der junge Andrea nähert sich dem vermeintlich toten Tier.

"Ich bückte mich, packte ihn an den Hinterläufen. In diesem Moment öffnete der Hase die Augen, krümmte sich, zappelte wild und glitt mir aus den Händen. Im Nu stand er wieder auf allen vier Beinen, dann rannte er wie ein geglückter Blitz davon und ließ mich mit offenem Mund zurück."

Der Hase als Schauspieler, der sich mit gewiefter Taktik totstellt und im entscheidenden Moment davonrennt.

Skeptische Vögel

Andrea Camilleri erweist sich als begeisterter Tierliebhaber. Sowohl in seinem Landhaus in der Toskana als auch in seiner Wohnung in Rom herrschte tierisches Treiben. Egal ob Hunde, Katzen, Vögel – keines der Tiere hatte er gekauft, alle waren sie ihm zugelaufen oder zugeflogen. So auch ein Distelfink und ein Papagei, die einander zunächst mit kritischer Distanz begegnen:

"Der Distelfink war eine Zeit lang verstummt, weil ihm die Nähe eines anderen Vogels offenbar missfiel, doch als er sich an die Gegenwart des Gefährten gewöhnt hatte, begann er wieder zu singen."

Eine illustre Runde entsteht

Burgfriede oder der Beginn einer neuen Freundschaft? Der Distelfink jedenfalls zieht sich schnell wieder zurück.

"Abermals verging eine lange Zeit feindseligen Schweigens. Dann begann auch der Distelfink wieder zu singen. Die Beiden sangen improvisierte Duette. Man kam sich vor wie ein einer Jazz-Session."

Schließlich gibt es noch einen Wellensittich, der nicht nur lernt, den Gesang des Distelfinks nachzuahmen, sondern auch die sonore Stimme von Andrea Camilleri.

So erwächst im Laufe der Zeit eine illustre tierische Runde: etwa die Natter, die den opernhaften Namen Don Gaetano erhält, oder ein Kater namens Barone, dem vier Fußball spielende Jungen arg zusetzen.

"Ich drehte mich um und sah, dass der Ball, mit dem sie spielten, kein Lumpenball war, sondern ein Kätzchen aus Fleisch und Blut. Laut brüllend stürzte ich mich auf die Jungen. […] Daraus entstanden später unerfreuliche Diskussionen mit ihren Eltern. Dann liefen alle erschrocken und weinend davon."

Mit einem Augenzwinkern

Der Schauspieler Hans Löw war einige Jahre festes Ensemblemitglied am Hamburger Thalia Theater, bevor er sich für eine freiberufliche Laufbahn entschieden hat. Seither ist er unter anderem durch seine Auftritte in verschiedenen "Tatort"-Folgen einem größeren Publikum bekannt. Auch bei neuen Hörspiel- und Hörbuch-Produktionen begegnet man ihm regelmäßig.

Jetzt hat er Camilleris "Rendezvous mit Tieren" aufgenommen. Sein Vortrag ist einfühlsam, lebt von Augenzwinkern und einem feinen Humor, den Löw jedoch nie platt zur Schau stellt. Oft liest er mit jener unaufdringlichen Beiläufigkeit, die auch die einzelnen Episoden dieses Buches auszeichnen.

"Frosch und Eidechse berührten einander mit ihren Mäulern. Ich stieg über sie hinweg. Zwei Stunden später kam ich zurück. Die Beiden saßen noch immer so da, die Mäuler aneinandergepresst, wie zwei Verliebte, die sich im Dunkeln küssen. Am nächsten Morgen waren sie verschwunden, doch am Abend fand ich sie an derselben Stelle auf der zweiten Stufe, Maul an Maul. Redeten sie miteinander? Was erzählten sie sich? Waren sie ein Freundespaar, das sich nach dem Abendessen traf, um ein wenig zu plaudern?"

Charmante kleine Begegnungen

Das gegenseitige Sich-Spiegeln von Mensch und Tier bringt Hans Löw anschaulich zur Geltung. Camilleris liebevolles Buch der kleinen Beobachtungen und Begegnungen entfaltet auch in dieser Hörbuch-Fassung seinen ganzen Charme.