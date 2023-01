"So etwas wie Glück." von John Burnside

Entspannte Lieferfahrten

Bill beliefert die Bauern mit Melasse, sie mischen den süßen Sirup ins Viehfutter. Er liebt die Fahrten auf den Landstraßen und durch stille Wälder, auch die Gespräche mit den Bauern der abgelegenen Höfe. Unterwegs hat er Zeit, an seine geliebte Tochter zu denken.

"Ich konnte Caroline über meine schlichten Witze lachen hören, wenn ich sie morgens zur Schule brachte, und ich sah uns im Garten eine Reihe Schneemänner bauen – vier nebeneinander, alle identisch. Deshalb war ich so gern auf Achse, und deshalb machte es mir nichts aus, so bald schon wieder auf der Straße zu sein, denn wenn ich da draußen war, allein für mich, sah ich mir diese Bilder in meinem Kopf an und war zufrieden."

Die Grübler und Einzelgängerinnen

Die Reise in die USA, wo Caroline lebt, wird Bill nicht mehr unternehmen können. Er hat Krebs. Doch gleich nach der Diagnose sitzt er wieder am Steuer. Seine Frau meinte, sie bräuchten das Geld und Bill ist es recht so.

"Wir wussten, wie jeder für sich bleiben konnte, eine Fähigkeit, die wir im Laufe der Jahre perfektioniert hatten, ohne je zu ahnen, wie vollständig wir sie beherrschten."

Ein stillschweigendes Arrangement, das ihm die Freiheit gibt, die besonderen Momente wahrzunehmen, die sich in einem Wetterleuchten über dem Meer, oder im Lichttunnel der Wagenscheinwerfer im Wald offenbaren und ihn mit sich und der Welt eins werden lassen.

Es sind die Grübler und Einzelgängerinnen, die in John Burnsides Kurzgeschichtenband "So etwas wie Glück" über ihr Leben und das gesellschaftliche Umfeld, in das sie eingebettet sind, nachdenken.

"Der erste Schnee fiel früh in jenem Jahr: (...) Und es schneite, wie man es aus Filmen kennt, weiß, perfekt und in großen Flocken; die Autos fuhren langsam über weiße Straßen, die Leute traten am Morgen aus ihren Häusern oder blieben auf der Hauptstraße stehen, um sich das Licht anzusehen. Eine Zeit lang war es, als gäbe es keine Fabriken; der Schnee fiel unablässig, weiß auf weiß auf weiß, (...)."

Das Glück im Alleinsein

Fiona arbeitet in einer Bank. Sie ist klüger als ihre ältere Schwester Marie, die mit Stan geht, einem Raufbold und Tunichtgut. An lauen Sommerabenden genießt sie im nahen See schwimmend stilles Glück im Alleinsein.

Bis sie einmal Arthur dort sieht, Stans jüngsten Bruder. Er erregt ihre Aufmerksamkeit, weil er ganz anders ist als der Rest seiner Familie. Doch der Reiz ist bald vorüber. Dass Stan übel enden werde, das war klar, aber die Geschichte mit Arthur ist ein Schock. Fiona zieht Schlüsse daraus für ihr noch junges Leben, als sie eine Hausfrau hinter dem Küchenfenster beobachtet.

"Nichts wollen – keinen guten Job, keinen Mann, keine Kinder. Weder Geld noch Glück. Nichts, was meine Eltern eine Zukunft genannt hätten. (...) Es war nichts, was man aus dem Kino oder dem Fernsehen kennt, aber mir schien es gut zu sein, wie ich da im Schnee stand und unmerklich in ein Leben verschwand, das ich mir nicht ausgesucht hatte, dem ich mich aber auch nicht verweigerte, jetzt, da ich wusste, wie es war."

Kleine und große Katastrophen

Die Menschen fügen sich den Umständen, aus denen es für die meisten kein Entkommen gibt. Mord, Totschlag oder ein Unfall, in Gewohnheiten erstickte Ehen, gewalttätige Beziehungen, halbherzige Affären, Krankheiten. Die kleinen und großen Katastrophen lauern überall in den zwölf Kurzgeschichten dieses Buchs.

Es passiert einfach. Egal ob jemand arm oder reich ist. Genauso wie ein Glockengeläut oder der Anblick in der Luft trudelnder Schneeflocken unerwartete Momente des Glücks auszulösen vermag, so kann im nächsten Augenblick auch ein Abgrund aufreißen und ein Leben zerstören. Henry denkt daran, wenn er samstags seine "Pfirsich Melba" verspeist.

"Ich schmecke nur Eiscreme und Pfirsich, sehe nur purpurrot, höre über mir das Zwitschern der Schwalben und vermag nach all den Jahren immer noch nicht zu sagen, wo mein Ich aufhört und die Welt beginnt, da alles – Ich und Welt, Seele und Materie – ins Nichts fällt, schön, elegant, so wie es sein muss, was mich fassungslos, wenngleich ärmer zurücklässt, allein in meinem Haus, verstört, (...)."

Die Liebe zum Leben

John Burnside verleiht den Protagonistinnen seiner Geschichten unaufgeregte, sanfte Stimmen, die die Leserin wie schwebend durch die Zeilen tragen. In ihrem Erzählen pulsiert etwas Größeres als die flüchtigen Momente romantischer Liebe, die so schnell vergehen. Traurig, aber nicht trostlos. Es ist die Liebe zum Leben und den Rätseln des Daseins, die sie antreibt. Und es ist ein Glück, davon zu lesen.