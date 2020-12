Genau fünf Jahre nach dem Beginn der ersten Staffel (mit fünf Fällen) beginnt Staffel zwei. Fünf Jahre sind auch seit dem Tod von Sherlock Holmes vergangen. Jeden Tag fragt sich John Watson, wie Holmes in die Falle seines Erzfeindes Moriarty tappen konnte. Zu allem Überfluss behauptet Klatschreporterin Irene Adler in einem Enthüllungsbuch, Holmes habe all seine Fälle nur aufklären können, weil er die Verbrechen selber begangen habe. Watson versucht verzweifelt, die Unschuld seines Freundes zu beweisen und rollt deswegen alte Fälle auf.

In "Die Crumply-Morde oder Das Zeichen der Vier" hat es ein Mörder auf offenbar harmlose Rentner abgesehen. Außerdem bittet Mary Morstan Sherlock um Hilfe, weil ihre Tante verschwunden ist, und wird nur wenig später zusammen mit Dr. Watson entführt. Was wollen die Kidnapper von der harmlosen Buchhändlerin? Und was steckt hinter der ominösen Überfallserie, bei denen die Täter die Beute am Tatort zurücklassen? Sherlock begibt sich auf Verbrecher-Jagd und bekommt es mit einer international agierenden Terrorgruppe zu tun.