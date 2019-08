"Treffinger und der Mörder aus der letzten Reihe" ist eine originelle, witzige Mischung aus Reiseroman und Krimi. Autor Stefan Nink ist Reisereporter und beschreibt wunderbar die gewaltigen Naturlandschaften an der irischen Küste und den herrlichen Humor der Iren. Die Reisegesellschaft sieht man ebenfalls gleich vor sich. Die Gruppe aus fröhlichen alten Damen, die zielsicher Cafés und Kneipen ansteuert, den Besserwisser, den Hilfsbereiten – und Treffingers alte Tante, die den nach einer Trennung bindungsunwilligen Jungen unter die Haube bringen will. Am liebsten mit der flotten Reiseführerin.

Die allerdings hat gleich zu Beginn der Rundfahrt einen Unfall und kann fortan nur noch humpeln. Sie beißt sich durch und setzt die Reise fort. Fast unauffällig schleicht sich die Krimihandlung in die heitere Erzählung. Da liegt eine Leiche in den Ruinen eines alten Klosters. Die Polizei meint, der Mann sei beim Klettern auf den Mauern gestürzt. Die Gruppe fährt weiter. Als es zu weiteren Todesfällen kommt, wird Treffinger misstrauisch. Und fängt an, die Mitreisenden etwas kritischer zu betrachten.

"Treffinger und der Mörder aus der letzten Reihe" ist ein lockerer, unterhaltsamer Krimi. Ein bisschen schräg, ein bisschen spannend, niemals verstörend. Perfekte Urlaubslektüre, auch wenn die eigene Reise nicht nach Irland geht.