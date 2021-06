Genauso geht es Anna und Morten, nachdem sie ihre Tochter für ein Auslandsjahr in den USA zum Flughafen gebracht haben. Ihr älterer Sohn studiert schon länger in einer anderen Stadt. Plötzlich ist die Struktur, die sie als Familie hat funktionieren lassen, fort, und Anna und Morten sind gezwungen, sich nach Jahren wieder mit sich als Paar auseinanderzusetzen und herauszufinden, was sie eigentlich wollen. Wenn man aber über Jahre seine eignen Wünsche und Ambitionen hintangestellt hat, ist das nicht so einfach.

Und während Anna verzweifelt versucht, gemeinsame Aktivitäten für sich und ihren Mann zu finden, will Morten seinen Trennungsschmerz mit der Verwirklichung seiner Träume kompensieren, wie die Teilnahme an einem Glückskongress. Um seine Rede dafür zu schreiben, will er sich für drei Monate auf eine kleine Insel vor der Küste Dänemarks zurückziehen.

Nach heftigen Auseinandersetzungen beschließt Anna, Morten nach Dänemark zu begleiten und plötzlich finden sich die beiden auf knapp 30 Quadratmetern mitten im Nirgendwo und müssen sich schließlich mit sich beschäftigen und herausfinden, ob sie als Paar noch eine Zukunft haben oder nicht.

"Sex ist immer noch schön, aber Weihnachten ist öfter" ist ein humorvoller Roman mit überraschend viel Tiefgang, der sich mit den Problemen auseinandersetzt, die viele Paare haben, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Was will ich noch erreichen? Funktionieren wir als Paar noch und wenn ja wie? Wie füllen wir die Leere, die die Kinder hinterlassen haben?

Fragen, denen sich viele Eltern vermutlich irgendwann einmal stellen und die Marie Schwarzkopf in diesem wirklich lesenswerten Roman verarbeitet hat.