Und wie es dazu kommt, was diese kleine Stadt so trostlos macht und wie alle am Ende aus der Sache heraus kommen – das erzählt der amerikanische Schriftsteller mit Geduld, Genauigkeit und großem Einfühlungsvermögen, so dass wir zwar den Mord nicht gut heißen, aber genau begreifen, wie und warum letztlich alles darauf zulief. Ein spannendes und berührendes Porträt von Menschen, die in unwürdigen Verhältnissen versuchen, mit Würde zu überleben.