"Mord mit Brief und Siegel" von Olivia Meltz

Von Stefan Keim

Der Brief fällt auf. Handgeschöpftes Büttenpapier und ein Siegel aus Wachs, so etwas liegt nicht alle Tage in der Post. Die Empfängerinnen und Empfänger sind Hobbydetektive und haben schon ein kniffliges Onlinerätsel gelöst. Damit haben sie sich für ein luxuriöses Krimiwochenende in Heidelberg qualifiziert. Der Haken: Sie dürfen das Gutshaus zwei Tage lang nicht verlassen. Natürlich wird aus dem Spiel tödlicher Ernst.