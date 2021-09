"Jubiläumsmorde" heißt die aktuelle Ausgabe, denn "Mord am Hellweg" hätte es in diesem Jahr zum zehnten Mal geben sollen. Das Festival ist wegen der Pandemie auf das nächste Jahr verschoben worden, es gibt nur eine kleinere Ausgabe, Zwischenmorde quasi. Aber das Buch ist fertig. Die Geschichten sind sehr unterschiedlich. Jürgen Kehrer schickt seinen Ermittler Wilsberg nach Bergkamen ("Bergkamen darf nicht sterben"), Elisabeth Herrmann schreibt über den "Lünen-Code" und die junge Thriller-Autorin Melanie Raabe landet in der "Endstation Witten".

Manche Geschichten sind witzig, andere haben eine härtere Gangart. Regionalkrimis müssen nicht immer kuschelig sein. Besonders interessant ist der Beitrag von Volker Kutscher, der durch die Buchreihe "Babylon Berlin" bekannt geworden ist. Er bleibt im historischen Bereich und erzählt eine Fußballgeschichte um den BVB aus dem Jahr 1936. Zwar hat Kutscher die Handlung erfunden, aber die Hauptfiguren gab es wirklich. Heinrich Czerkus war Platzwart und Kommunist, August Lenz der erste Nationalspieler von Borussia Dortmund und strammer Nazi. So bekommt man über die Krimis nicht nur Einblicke in die Gegenwart, sondern auch in die Geschichte.