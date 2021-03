Zum insgesamt dritten Mal ermittelt in diesem Krimi Inspecteur Piet van Houvenkamp in einer der beliebtesten Urlaubsregionen der Niederlande, vor allem der Urlauber aus Nordrhein-Westfalen, nämlich in Zeeland.

Mittendrin, wie schon in den vorangegangenen Krimis von Bernd Stelter, die Camper des Platzes "De Grevelinge", die eigentlich einen beschaulichen Osterurlaub verbringen wollten. Dieses Mal werden sie Augenzeugen, wie der Inspecteur beim Hornhechte angeln am Pier einen Toten findet. Jacob Schouten, seines Zeichens alteingesessener Muschelfischer, steckt kopfüber in einem Muschelsack und treibt offenbar schon seit einigen Tagen im Wasser.

Während Piet van Houvenkamp mit allen polizeilichen Mitteln dem Täter auf die Spur zu kommen versucht, ermitteln seine selbsternannten Helfer vom Campingplatz ohne sein Wissen auf ihre ganz eigene Weise, bis schließlich, viele Muschelgerichte und holländische Biere später, der wahre Täter gefunden ist.

In Bernd Stelters Camping-Krimis gibt es zwei unterschiedliche Erzählperspektiven. Verfolgen wir die Ermittlungen der Polizei, gibt es einen Erzähler, sobald wir aber bei den Campern sind, wird die Geschichte in der Ich-Form erzählt. Das ist, zu Beginn, etwas gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber.

Mit ganz viel Lokalkolorit und Liebe, sowohl zum Urlaub auf dem Campingplatz als auch zu den Niederlanden, den Gerichten und vor allem Getränken, hat Bernd Stelter hier wieder einen vergnüglichen Wohlfühlkrimi geschaffen, der perfekt unter jedes Vorzelt und in jeden Wohnwagen passt.