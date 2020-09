"Lehrerin einer neuen Zeit" von Laura Baldini

Von Cathrin Brackmann

Vor 150 Jahren, am 31. August 1870, wurde in Italien eine Frau geboren, deren Lebenswerk bis heute das Leben vieler Kinder beeinflusst – die Ärztin und Pädagogin Maria Montessori. Nach ihr ist die Montessori-Pädagogik benannt, die auch heute noch in vielen Kindergärten und Schulen angewandt wird. Mit "Lehrerin einer neuen Zeit" ist jetzt eine absolut lesenswerte Romanbiografie über die Anfänge der jungen Maria Montessori erschienen.