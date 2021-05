"Kein Feuer kann brennen so heiß" von Ingrid Noll

Von Cathrin Brackmann

Ingrid Noll ist eine der erfolgreichsten deutschen Krimiautorinnen. Ihre Bücher werden in 27 Sprachen übersetzt und erreichen eine Millionenauflage. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Morde in ihren Büchern immer eher wie Unfälle aussehen oder eher zufällig passieren. So auch in ihrem neuen Krimi "Kein Feuer kann brennen so heiß".