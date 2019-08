Worum geht es?

Als kleiner Junge sieht Max in Norwegen heimlich den Vietnam-Film "Apocalypse Now". Beim Nachspielen mit seinen Freunden hat er einen Unfall und bricht sich das Schlüsselbein und das führt bei ihm zu so einer Art Vietnam-Trauma, was ihn auch viele Jahre später nicht loslässt.

Mit 13 wandert Max mit seinen Eltern von Norwegen in die USA aus. New York wird sein neuer Lebensmittelpunkt und hier entscheidet er sich, Theaterregisseur zu werden. Er lernt die Künstlerin Mischa kennen, gründet mit ihr eine WG und die beiden werden ein Paar.

Genau wie auch ihre anderen Künstlerfreunde sind sie stets auf der Suche nach sich selbst, nach etwas, das ihre Identität schärft und definiert. Max macht das große Probleme, denn er scheut sich vor Verantwortung und Bindung, was ihm allerdings so erstmal gar nicht klar ist.