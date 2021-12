Es folgen einige witzige Szenen, wenn der völlig verdatterte Tobias mit der nassen Schauspielerin durch Berlin läuft. Sie hatte gerade eine Schwimmszene im Film und trägt nur einen Badeanzug. Er kauft ihr schicke, teure Klamotten, geht mit ihr Burger essen und in ein Musical. Das findet Hilde allerdings enttäuschend. Immer wieder springen ihre Erinnerungen zurück. Zum Beispiel an das Broadway-Musical "Silk Stockings" von Cole Porter, in dem sie die Hauptrolle gespielt hat. Und das eine völlig chaotische Probenzeit hatte, bis es endlich zur Premiere kam.

Die Autorin Maxine Wildner erzählt in ihrem ersten Roman Hildegard Knefs Biographie lebendig und mitreißend. Hilde teilt sich eine Garderobe mit der jungen und völlig unbekannten Marilyn Monroe und lässt sich von Marlene Dietrich beraten und bekochen. Bei aller Lust an den Anekdoten lernt man eine bodenständige und unsichere Frau kennen, die mit Krankheiten zu kämpfen hat und vor jeder Vorstellung fast an Lampenfieber stirbt.

Die Handlung im heutigen Berlin bildet den Rahmen und drängt sich nicht in den Vordergrund. Sie ermöglicht es der Autorin, wild durch die Zeit zu springen. Hilde erinnert sich an die Kriegsjahre, den Häuserkampf in Berlin, ihre Ehen und Liebschaften, die großen Auftritte mit ihren Chansons. Der Skandalfilm "Die Sünderin", der in Deutschland viele hässliche Berichte der Boulevardpresse auslöste, kommt auch vor. Aber erst spät, wenn man Hilde Knef schon von vielen anderen Seiten kennengelernt hat. Eine kreative, faszinierende und eigenständige Frau voller Selbstzweifel.