Mit Lucian Wing läuft das nicht. Er ruht in sich selbst und macht seinen Job. Der Schnösel – Anwalt ist er auch noch – will ein junges Liebespaar finden, das abgehauen ist und sich wahrscheinlich in den Wäldern von Vermont versteckt. Sheriff Wing sagt, er werde sich umhören. Er findet die beiden schnell. Aber dem Schnösel-Anwalt aus New York sagt er nichts davon.

Castle Freeman findet einen herrlich direkten, glaubwürdigen Tonfall, wenn er vom Kleinstadtleben in den USA erzählt. Es ist ein Ort voller wunderlicher Leute, die sich in Ruhe lassen und im Ernstfall zusammenhalten. Da gibt es zum Beispiel den 90jährigen Ex-Sheriff, Lucian Wings Vorgänger, den alle durch die Gegend fahren, wenn er irgendwohin will. Weil sie Angst haben, dass sich der nicht mehr ganz sehtüchtige Alte selbst ans Steuer setzt und durch die Straßen brettert.

Sheriff Wing kriegt auch schwierige Situationen in den Griff. Egal, ob er einen ausgerasteten Typen beruhigen oder einen narkotisierten Riesenkeiler durch den Wald schleppen muss. Doch was das Liebespaar angeht, ist es nicht so leicht, Herr der Lage zu bleiben. Denn der Auftraggeber des Schnösels hat sehr viel Geld und beschäftigt viele Leute. Verdächtige Typen tauchen auf, doch so leicht lässt sich ein Kleinstadtsheriff nicht aus der Ruhe bringen.

"Herren der Lage" ist ein spannender Roman mit viel beiläufigem Humor, eine Liebeserklärung an die Provinz. Castle Freeman schreibt wunderbare Dialoge, nahe am Alltag und doch zugespitzt. Es wäre kein Wunder, wenn das Buch verfilmt würde. Kinobilder hat man schon beim Lesen im Kopf.