"Füchse" von Katrin Schumacher

Von Stefan Keim

Füchse riechen und hören viel besser als Menschen. Sogar in ihren Pfoten haben sie kleine Drüsen und hinterlassen Duftmarken, wenn sie irgendwo entlang laufen. Fuchsexperten sagen übrigens "schnüren" und nicht laufen. Wenn sich zwei Kilometer entfernt zwei Eichhörnchen um eine Nuss streiten, hört das der Fuchs. Die Tiere nehmen den Wald völlig anders wahr als Menschen. Eine Reise in die Welt der Füchse unternimmt Katrin Schumacher in ihrem Buch.