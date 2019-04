München im Juni 1962: Die Stadt schwitzt unter der Sommerhitze. Noch gibt es bei der Polizei mehr Pferde als Frauen. Doch Elke Zeisig, die junge Beamtin der WKP , der weiblichen Kriminalpolizei, ist ehrgeizig. Sie will mehr als ihre Kolleginnen. Sie will ermitteln, was zu dieser Zeit für Frauen undenkbar ist.

Doch Elke bekommt ihre Chance. Als eines Morgens ein kleines Mädchen tot aufgefunden wird, zieht Hauptkommissar Manschreck die junge Beamtin zu den Ermittlungen hinzu.

Schon bald gibt es weitere tote junge Frauen. Und immer scheinen die Taten im Schatten der Krawalle zwischen Studenten und der Polizei in Schwabing zu geschehen. Gibt es einen Zusammenhang? Unter den skeptischen Blicken ihrer Vorgesetzten bei der WKP fängt Elke an zu ermitteln und fördert bald mehr zu Tage, als sie je gedacht hätte.

"Fräulein Zeisig und der frühe Tod" ist hoffentlich der Start einer Serie über die junge Kriminalbeamtin Elke Zeisig, denn Kerstin Cantz macht mit diese Roman Lust darauf, mehr über ihre Hauptfigur, deren Leben und vor allem Arbeiten zu erfahren.

Gleichzeitig versteht die Autorin es, historische Ereignisse, wie die Schwabinger Krawalle im Juni 1962, und den Zeitgeist der 60er mit althergebrachten Traditionen auf der einen und dem Drang der jungen Menschen, aus diesen Konventionen auszubrechen, lebendig werden zu lassen. Gemeinsam mit Elke Zeisig in ihrer schlecht sitzenden Polizeiuniform (natürlich mit Rock – Hosen sind verboten) tauchen wir in eine Zeit ein, die heutzutage so weit weg scheint und doch erst knapp 60 Jahre zurückliegt.