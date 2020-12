Sie alle drei versuchen, in der ewigen Stadt ihr altes Leben abzustreifen und ihre Träume zu leben. Doch Rom, das zu dieser Zeit noch nicht zu Italien, sondern zum Kirchenstaat des Papstes gehört, steht an der Schwelle zu einer Revolution. Und ob sie wollen oder nicht, werden die drei in diese Unruhen hineingezogen.

Luca di Fulvio, der unter Andrea Camilleri (dem Erfinder der Commissario Montalbano Krimis) Dramaturgie studiert hat, gehört schon seit Jahren zu den Bestsellerautoren Italiens. Seine Romane vereinen auf wunderbare Weise historische Fakten und eine mitreißende Geschichte, die alles hat, was ein guter Schmöker braucht: vielschichtige Charaktere, mit denen wir Liebe, Drama, Leidenschaft und bestenfalls ein Happy End erleben.

Dabei schafft Luca di Fulvio es, von der ersten Seite seiner dicken Bücher den Leser in die Geschichten, in die Ära seiner Romane, hineinzuziehen und wir leiden, kämpfen und freuen uns mit den Hauptfiguren, bis wir, in diesem Fall, nach über 700 Seiten, das Buch zuschlagen und uns wünschen, noch ein bisschen mehr Zeit mit diesen Figuren zu verbringen.

"Es war einmal in Italien" von Luca di Fulvio ist ein wunderbarer Roman, um es sich in dieser Adventszeit gemütlich zu machen und sich über 700 Seiten lang, in eine andere Zeit und in eine andere Welt entführen zu lassen.