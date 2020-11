"Das Leben ist ein wilder Garten" von Roland Buti

Von Stefan Keim

Mutter ist verschwunden. Sie lebt in einem Altenheim und leidet an Demenz. Ihr Sohn Carlo weiß, dass sie als Bäckerstochter in ihrer Jugend Luxushotels in der Umgebung beliefert hat. Eins davon ist noch übriggeblieben. Hier findet er sie, entspannt, fröhlich – und keinesfalls gewillt, in ihr Heim zurückzukehren.