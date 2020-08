Fabio Geda erzählt in seinem Roman "Ein Sonntag mit Elena" keine dramatischen Geschichten. Er beleuchtet den Alltag eines pensionierten Architekten, der auf der ganzen Welt Brücken gebaut hat. Nach dem Tod seiner Frau wohnt er allein in der Wohnung, alle drei Kinder sind längst ausgezogen. Da lernt er im Park vor einer Skateboardanlage eine 30 Jahre jüngere Frau mit ihrem Sohn kennen. Sie überhaupt nur anzusprechen, fällt ihm schwer. Er ist ein zurückhaltender Mensch. Aber es ergibt sich, und schließlich fasst er den Mut, sie zu fragen, ob sie nicht die Mengen an Essen gemeinsam vertilgen wollen.

"Ein Sonntag mit Elena" ist keine kitschige Liebesgeschichte. Es kommt nicht zur Romanze zwischen den beiden. Aber sie können sich gegenseitig viel geben, Hoffnung, Nähe, neue Perspektiven. Fabio Geda hat einen stillen und feinfühligen Roman geschrieben und immer wieder wunderschöne Formulierungen gefunden.

Erzählt wird die Geschichte von der jüngeren Tochter des Brückenbauers, die am Theater arbeitet. Zu der Zeit hat sie keinen Kontakt zum Vater. Sie setzt die Geschichte dieser für alle wichtigen Begegnung aus Erzählungen zusammen. Und liefert dazu die Hintergründe der Familiengeschichte.

Wer Action und spannende Unterhaltung will, sollte die Finger von diesem Buch lassen. "Ein Sonntag mit Elena" ist etwas für Freunde sensibler Seelenerkundungen, ein zutiefst menschenfreundlicher und warmherziger Blick auf die Einsamkeit im Alter – und was man dagegen machen kann.