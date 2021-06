Was hinter diesem Mord stecken könnte, bleibt lange unklar. Autor Frank Wilmes ist Journalist, er hat als Regierungskorrespondent mit Staatschefs und Wirtschaftsbossen zu tun gehabt. Sein erster Krimi "Ein letzter Frühling am Rhein" ist nicht nur Unterhaltung. Er gibt Einblicke in verschiedene Gesellschaftsschichten. Weil sie keinen konkreten Hinweis haben, durchleuchten die Polizistinnen und Polizisten die Mitbewohner des Models. Wilmes nimmt sich die Zeit für genaue Charakterzeichnungen.

Kommissar Kilian Stockberger ist ein Dauerjeansträger, einer, der keinesfalls durch Kleidung auffallen möchte. Er hat seine Spleens und Marotten, ist nicht immer sympathisch, aber seine Kolleginnen und Kollegen können damit umgehen. Praktischerweise gehört ein Psychologe mit Begeisterung für Mordfälle zu seinem engen Freundeskreis. Dr. Robert Kirsch unterstützt die Ermittlungen. Allerdings kommt er nach erstem Augenschein auch nur zu der Folgerung: "Das ist Psycho."

Der Krimi beginnt in einer Kirche. Radikale Religiosität ist ein Thema, das im Lauf des Romans eine immer größere Rolle spielt. Auch wenn es eher langsam vorangeht, wird es nie zäh. Denn Frank Wilmes schreibt mit manchmal ungewöhnlichen, aber stets treffenden Formulierungen und liefert eine Menge interessanter Details. "Ein letzter Frühling am Rhein" ist kein Krimi für Schnellleser, sondern anspruchsvoll und gesellschaftskritisch. Ein Roman zum Mitdenken, der viel über unsere Welt erzählt.