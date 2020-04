Mit "Der Tote im Schnitzelparadies" gelang dem österreichischen Autor Joe Fischler ein echter Wohlfühl-Krimi-Bestseller. Jetzt legt er nach und lässt seinen Inspektor Bussi wieder ermitteln. Dieses Mal wird Bussi, mitten im Jahrhundertsommer, vom Innenminister persönlich nach Tirol an den beschaulichen Lärchensee geschickt. Hier soll er den fünf Jahre zurückliegenden Mord am Seewirt aufklären, der damals betäubt und in den See geworfen wurde. Dort angekommen gerät Arno gleich in die Dorfstreitereien, denn rund um den See sollen Luxus-Chalets entstehen, um den Tourismus anzukurbeln, sehr zum Ärger einiger Anwohner. Und dann gibt es plötzlich den nächsten Toten und Arno erkennt, wenn er diesen Mord aufklären will, muss er herausfinden, was vor fünf Jahren am See geschehen ist.

"Die Toten vom Lärchensee" ist ein wunderbarer Wohlfühlkrimi mit einem Inspektor, den man sofort ins Herz schließt, der so einiges einstecken und vor allem jede Menge Käsesahnetorte essen muss, bis er am Ende den richtigen Täter verhaften kann. Der neue Fall von Arno Bussi, ein echt entspannendes und gut gelauntes Lesevergnügen.