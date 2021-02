"Die Schwimmerin" von Gina Mayer

Von Cathrin Brackmann

Essen 1962: Betty ist frisch verheiratet mit Martin. Gerade sind sie in eine neue Wohnung gezogen und Betty geht ganz in ihrer neuen Rolle als Hausfrau auf. Als sie auch noch schwanger wird, ist für Betty das Glück perfekt. Und sie will es unbedingt bewahren. Zu lange hat sie darauf warten müssen, zu viele dunkle Erinnerungen gibt es in ihrer Vergangenheit.