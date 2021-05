Der Held von Ralf Langroths Thriller-Reihe hat oft mit einem Zwiespalt zu kämpfen. Die USA hat ehemalige Nazi-Terrorgruppen unterstützt, um sie einzusetzen, falls die Sowjetunion angreift. Nun ist zumindest eine dieser Gruppen außer Kontrolle geraten. Die "Wölfe" haben Akten über deutsche Spitzenpolitiker angelegt und eine Todesliste. Darauf steht unter anderem der SPD-Politiker Herbert Wehner.

Der amerikanische Geheimdienst will verhindern, dass diese Informationen öffentlich werden. Gleichzeitig fühlt sich Philipp Berner aber auch seinem alten und neuen Heimatland verpflichtet. In den USA wollte er eigentlich bald heiraten. Aber er verliebt sich in eine deutsche Journalistin, die für eine linke Zeitung arbeitet und ihm bei den Nachforschungen hilft. Berner ist ein zerrissener Held – und ein knallharter Kämpfer.

Denn neben viel und genau recherchierter Zeitgeschichte bietet "Die Akte Adenauer" auch eine Menge Action. Die Mischung aus historischem Hintergrund und spannender Unterhaltung klappt perfekt. Außerdem bringt Ralf Langroth mit klaren Beschreibungen die Welt der fünfziger Jahre im Rheinland zum Leben. Ein starker Start für die neue historische Thriller-Serie.