Mit der tatkräftigen Hilfe seiner Dauercamper-Freunde ermittelt Lukas schon bald in diesem mysteriösen Fall, der sich als weit mehr als ein Mordfall herausstellen wird und seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.

Dabei hat Lukas selbst noch ganz andere Probleme: Sein Sohn wird in der Schule erpresst, seine Freundin will mit ihm in eine spießige Doppelhaushälfte ziehen und dann muss er auch noch die schwarz-bunte Heike finden, eine Kuh, die spurlos verschwunden ist.

Zum vierten Mal lässt Erwin Kohl seinen Privatermittler Lukas Born am Niederrhein ermitteln und wieder ist ihm nicht nur ein Krimi mit wirklich viel Lokalkolorit von Krefeld bis Xanten gelungen (jetzt kennt auch jeder Nicht-Niederrheiner die schöne Strecke nach Grieth über die urigen Dörfer Appeldorn, Niedermörmter und Hönnepel).

Erwin Kohl schafft es auch, seinen Krimi, trotz der vielen skurrilen Figuren, mit einer spannenden Geschichte auszustatten, so dass "Der war schon tot", trotz Ironie und Witz, ein guter Krimi geworden ist.

"Der war schon tot" ist ein Regiokrimi vom Niederrhein im besten Sinne.