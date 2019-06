Der einsame Postbote hat kein wirkliches eigenes Leben. Umso mehr nimmt er am Leben der anderen Dorfbewohner teil. Denn er öffnet ihre Briefe, liest sie, schreibt sie ab und archiviert sie.

Und so weiß er von heimlichen Liebschaften, von unglücklichen Lieben, von Intrigen und auch von Verbrechen. Und weil der Postbote eine ganz besondere Eigenschaft hat – er kann perfekt jede Handschrift nachmachen – beginnt er, sich in die Angelegenheiten seiner Mitbewohner einzumischen und Schicksal zu spielen. Da wird zum Beispiel aus der Todesanzeige des Sohnes, der in einem Kohlebergwerk in Rumänien ums Leben gekommen ist, ein Abschiedsbrief an die Mutter, in dem steht, dass er weit weg jetzt sein Glück gefunden hat und seine Mutter sehr liebt.

Und nachdem er in so viele Leben eingegriffen hat, gelingt es dem Postboten zum ersten Mal, sich auch mit seinem eigenen Leben und Lieben auseinander zu setzen.

"Der Postbote von Girifalco" ist ein wunderschöner, leiser Roman über das Leben und Lieben in den Zeiten, als man noch Briefe geschrieben hat.