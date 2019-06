"Der dunke Bote" von Alex Beer

Von Stefan Keim

Es ist kalt, viele Menschen sind arbeitslos, Armut und Not herrscht in weiten Teilen der Stadt. Alex Beer führt in ihrem Roman "Der dunkle Bote" nach Wien im November 1920. Die Folgen des Weltkriegs sind längst nicht vorbei. Auch Inspektor August Emmerich hat mit einer Knieverletzung zu kämpfen, die er bei einer Schlacht erlitten hat. Dennoch verfolgt er Verdächtige zu Fuß und zeigt immer wieder eisenharte Kämpferqualitäten.