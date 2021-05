"Der Donnerstagsmordclub" von Richard Osman

Von Stefan Keim

Tony hat sein Geld mit Drogenhandel verdient. Bis er auf die Idee kam, dass er als Bauunternehmer noch reicher werden könnte. Mit ein bisschen Korruption hart am Rande der Legalität. Aber nun hat Tony nichts mehr von seinem Geld. Denn er ist tot. Nicht nur die örtliche Polizei interessiert sich dafür, wer ihn umgebracht hat. Sondern auch der "Donnerstagsmordclub", eine Versammlung aktiver Seniorinnen und Senioren, die in einer Luxusresidenz in der britischen Grafschaft Kent wohnen.