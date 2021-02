Viele Schriftsteller haben Bücher geschrieben, die eine Hymne an das Lesen selbst sind. Carsten Henn, der sonst als Weinkenner und Krimiautor bekannt ist, hat in "Der Buchspazierer" mehr getan. Ihm geht es um vereinsamte Menschen, die in ihren Häusern sitzen und für die der alte Carl eine Verbindung zur Welt darstellt. Eine alte Nonne wohnt allein in ihrem bereits aufgelösten Kloster, ein reicher, gebildeter Herr hat sich in seine Villa samt Garten zurückgezogen, eine Frau verkümmert in ihrem Eheunglück mit einem Mann, der sie schlägt.

Ihnen allen geben die Bücher Hoffnung und schließlich sogar mehr als das. Doch bis es zu einem Ende kommt, bei dem die Warmherzigkeit aus jeder Silbe strömt, müssen Carl und seine junge Begleiterin heftige Krisen bestehen. Ein Buch, in dem es um Bücher geht, muss in einem angemessenen Stil geschrieben sein. Das gelingt Carsten Henn mit wunderbaren Formulierungen und Sätzen, die man gleich auswendig lernen möchte. Ein Buch zum Oft- und Immerwieder-Lesen. Und wenn man es verschenkt, sollte man es persönlich vorbeibringen. Am besten zu Fuß.