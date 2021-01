"Der Buchhändler aus Kabul" von Asne Seierstad

Von Stefan Keim

Asne Seierstad ist Reporterin. Sie begleitete Soldaten beim Kampf gegen die Taliban in Afghanistan. In Kabul entdeckte sie einen Buchladen, liebevoll eingerichtet, mit einem großen Angebot. Sie ging mehrmals dorthin, kam mit dem Buchhändler ins Gespräch, wurde zu einem Essen mit der Familie eingeladen. So entstand die Idee, mit diesen Leuten einige Zeit zu leben und ihre Geschichte aufzuschreiben. Als sie den Buchhändler fragte, ob er sie aufnehmen würde, sagte er nur "Willkommen".