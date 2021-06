"Denn Familie sind wir trotzdem" von Heike Duken

Von Stefan Keim

Da steht sie, Ina, eine junge Deutsche, die nach Israel gegangen ist. Es ist 1985, sie hat sich in einen jungen Mann verliebt und ist schwanger. Nun steht sie vor seiner Familie. Er ist nicht da. Weil er sich nicht traut, ihr zu sagen, dass er kein Kind mit einer Deutschen haben will. Diese Aufgabe übernehmen die Verwandten. Sie haben sogar schon die Abtreibung organisiert. Ina denkt nicht daran. Sie will das Kind haben, auch wenn sie es alleine großziehen muss.